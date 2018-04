Piauí e River medem forças em primeiro jogo da semifinal

Na noite de hoje (4) serão disputados os primeiros 90 minutos das semifinais do Campeonato Piauiense. Em Teresina, Piauí e River medem forças no estádio Albertão, às 20h. Os dois times estiveram em campo no último domingo (1ª) e tiveram apenas 48h para se recuperar e começar a briga pela vaga na final. De um lado, o favorito River. Do outro, um Piauí jovem, que quer surpreender.

O River carrega o favoritismo na partida até mesmo pela boa sequência até a semifinal, são quatro vitórias consecutivas e o segundo lugar geral do campeonato, com 22 pontos. O Piauí fez um começo de competição equilibrado, mas na reta final acabou sendo o time com os piores números. Mas, segundo o técnico do Galo, Wallace Lemos, isso não entra em campo hoje. “Eles tem como característica essa velocidade e não vão mudar isso agora, assim como nosso elenco tem suas características, mas tudo foi visto e trabalho para que possamos superar a boa equipe do Piauí”, disse Wallace.



O técnico do Galo, Wallace Lemos, diz que trabalha para que possa superar a boa equipe do Piauí (Foto: Victor Costa/River)



Pelo lado do River, o técnico Wallace Lemos tem todas as peças a disposição e na última rodada se deu ao luxo de usar apenas o time reserva, poupando todos seus titulares. No jogo de hoje (4) conta com força total e deve ter como única novidade a entrada de João Paulo no lugar do volante Sassá.

No Piauí, o técnico Anibal Lemos teve alguns desfalques importantes na última rodada e espera contar com essas peças para os jogos da semifinal. O meia Jonatas, o volante Dudu e o atacante Breno podem retornar ao time. “Jogamos contra eles com algumas baixas, né? Nosso time teve pelo menos cinco mudanças por conta de lesão e cartões, saímos com resultado negativo, mas o próximo jogo é diferente é semifinal então será outra história”, frisou.

O jogo entre Piauí e River acontece hoje (4), às 20h, no Albertão. Os ingressos para a partida são encontrados na loja Sportiva e também na bilheteria do estádio pelo valor de R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 meia entrada. A arbitragem do jogo será de Antônio José Lopes, que terá Rogério Oliveira e Alisson Lima como assistentes.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia