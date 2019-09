Piauí e River decidem a final do Campeonato Piauiense Sub-17

O Lindolfo Monteiro será palco da decisão do Campeonato Piauiense Sub-17 entre Piauí e River. A final acontece às 20h desta quarta-feira (04), e o grande campeão vai representar o estado na Copa do Brasil da categoria no próximo ano.

Para chegar à decisão, o Galo passou tranquilo pelo São Paulo com o placar por 3 a 0, na semifinal disputada no último sábado (31), também no estádio Lindolfo Monteiro. Os gols saíram dos pés de Neto (duas vezes) e Alysson.

Taça levantada pelo campeão Piauiense Sub-17 em 2018. Foto: Renan Morais.

No segundo jogo da noite não faltou emoções para o Piauizão Vibrante. No confronto entre Piauí e Altos, o Jacaré começou a partida na frente com Cleiton logo aos 9 minutos do primeiro tempo. O Enxuga Rato não se deu por vencido e Tucuruí mandou para o fundo gol deixando tudo igual no placar.

Com 1 a 1 até o final do tempo normal, a partida seguiu para prorrogação. Na decisão, quem levou a melhor foi o Piauí. O jogador Tucuruí apareceu mais uma vez e aos 14 minutos balançou a rede do Altos pondo fim nos sonhos da equipe da terra da manga.

Da mesma forma que foram as semifinais, a decisão do campeonato acontece em jogo único, com ressalva para empate no termo normal. Ao invés da prorrogação, o campeão será definido por meio de cobranças de penalidades.

Para acompanhar a partida, os torcedores deverão levar 1 kg de alimento não perecível que serão doados a instituições de caridade da capital.

Adriana MagalhãesJorge Machado