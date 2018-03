Piauí e Flamengo se enfrentam no Albertão pelo Campeonato Piauiense

Em Teresina, Piauí e Flamengo se enfrentam hoje, às 20h, no estádio Albertão. A equipe do Flamengo conseguiu somar seu primeiro ponto no campeonato no último sábado (3) depois do empate diante o Parnahyba, mas segue lanterna. O Piauí vem de uma derrota diante o Altos por 4x3, que marcou uma evolução do time, apesar do placar negativo. O time do técnico Aníbal Lemos luta para conseguir mais uma vitória e deixar a classificação até as semifinais encaminhada.

Pelo lado do Flamengo a partida marca a estreia do técnico Paulo Júnior, que não esconde as dificuldades da equipes tanto de estrutura como financeiras, mas segundo o ambiente está bom e os atletas sabem do peso da partida. “É de conhecimento de todos que as dificuldades existem, as pessoas que assumiram agora o Flamengo estão se esforçando para deixar as coisas mais aceitáveis e estamos encarando esse desafio e vamos ao jogo sabendo que temos que vencer se empatarmos provavelmente não temos mais chances de classificação e vamos apenas cumprir tabela”, disse.



A partida marca a estreia do técnico Paulo Júnior, do Flamengo (Foto: Jailson Soares/O Dia)



O Flamengo vem sem novidades, pois não conseguiu regularizar outros atletas e o período de inscrições se encerrou na ontem (6). O Piauí é um time que vem surpreendendo na competição a mesmo após os tropeços diante River e Altos segue na terceira colocação na tabela e tem como principal destaque o atacante Erinaldo Junior artilheiro do Campeonato Piauiense com oito gols.

A partida terá Ideilon Helton como arbitro. Thyago Costa e Arnaldo Araújo como assistentes. O jogo entre Piauí e Flamengo acontece hoje (7), às 20h, no estádio Albertão, em Teresina.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia