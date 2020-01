Piauí dá fim a ‘novela’ e anuncia Jorge Bug como técnico

A novela entorno do novo técnico do Piauí se encerrou. Após confirmar rescisão do Anderson Florentino que sequer chegou a se apresentar no clube o nome de Jorge Bug foi anunciado. O técnico chega a Teresina nesta sexta-feira (17) e acompanha das arquibancadas a estreia do time no Campeonato Piauiense no sábado (18), contra o 4 de Julho, às 16h, no Lindolfo Monteiro.



Foto: Divulgação

Essa é a primeira vez que o treinador comanda um time piauiense. O treinador já vestiu camisa de times como Tupi F.C (MG), Tupinambás F.C. (MG), Paraíba do Sul (RJ), C.F.São José (RJ), Brasileirinho (RJ) – seu último clube – dentre outros. Além disso, foi considerado o melhor treinador do Campeonato Profissional da Série C (FERJ-Rio de Janeiro 2019).

Em relações a títulos acadêmicos, Bug possui Doutorado em Educação Física e Medicina Esportiva. Ele também é professor de Educação Física.

O Piauí estreia no Campeonato Piauiense no sábado (18), às 16h, diante do 4 de Julho, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia / Jorge Machado, do Jornal O Dia /