Piauí conquista 4 medalhas na Copa Norte-Nordeste de Ciclismo

O estado do Piauí confirmou a sua boa fase no ciclismo de estrada ao conquistar quatro medalhas na 42° Copa Norte-Nordeste de Ciclismo, realizada no final de semana, em Aracaju (SE).

A piauiense Karine Frota foi destaque da competição. A atleta foi pela terceira vez medalha de ouro no contrarrelógio, prova que foi concluída em mais de 8 horas de duração. Ela já havia conseguido o bicampeonato inédito no ano passado, na cidade em São Luís (MA), título que foi marcado pela sua recuperação após ter quebrado a clavícula duas vezes no período que antecedeu a competição.

No final de semana, mais um feito foi quebrado pela ciclista. Além do ouro, Karine obteve o bronze na prova de Resistência. Mas a cor da medalha poderia ter sido outra senão fosse uma queda no final da disputa.

Seleção estadual na 42ª edição da Copa Norte e Nordeste de Ciclismo em Aracaju (SE)

Quem também levantou medalha de prata para o Piauí, na categoria contrarrelógio masculino, foi o atleta Ramon Freitas do Nascimento. O resultado do parnaibano acabou sendo o mesmo que foi conquistado em Palmas (TO), no ano passado.

Já a última medalha piauiense veio com João de Deus Soares Filho, na categoria Master D2. O atleta logrou a prata na prova de Resistência com um tempo de quase 50 minutos de prova.

Segundo o presidente da Federação de Ciclismo do Piauí, George Rodrigues, os resultados foram satisfatórios. “Apesar de ter sido uma prova exaustiva, o Piauí está de parabéns pelo ótimo desempenho na competição. Eu acho que foi muito bom, muito proveitosa a nossa seleção fez um trabalho muito bonito. Houve uma certa apreensão na saída do ônibus, mas graça a Deus deu tudo certo final”, disse.

A 42ª edição da Copa Norte e Nordeste de Ciclismo de Estrada, é um evento oficial da Confederação Brasileira de Ciclismo – CBC. Apenas neste ano, mais de 350 ciclistas das duas regiões participaram do evento, que tem atletas de ponta a nível nacional.

Adriana Magalhães