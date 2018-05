Philippe Coutinho é a nova estrela do PES 2019

PES 2019 é o novo game da franquia de futebol que será lançado em 30 de agosto para PS4, Xbox One e PC, via Steam. O "embaixador global" do jogo passa a ser Philippe Coutinho, do Barcelona, que estampa a capa da edição padrão, além do lendário David Beckham na edição especial. Outros brasileiros estarão também entre os jogadores lendários, como Roberto Carlos e Cafu.

O título terá, como principal mudança, novidades implementadas no modo MyClub e MyLeague, além de melhorias gráficas e efeitos visuais técnicos, permitindo visual de resolução 4K, a maior para videogames atualmente, graças a uma tecnologia chamada de “Enlighten”.

Philippe Coutinho é a estrela de PES 2019 (Foto: Divulgação)

De acordo com a Konami, o modo MyClub terá aquela que é considerada a maior reformulação até o momento, com novo sistema de exibição do placar, modificando a forma como os jogadores montam suas equipes. Os usuários do MyClub também podem aguardar jogadores de alto desempenho, incluindo jogadores lendários e da semana com estatísticas temporariamente mais elevadas com base nos desempenhos do mundo real.

A produtora também revelou que continua sua parceria com a International Champions Cup (ICC). Os elementos da ICC serão implementados na Master League, que também incluirá um novo sistema de negociação, dificuldades dinâmicas, menus em tempo real e transferências de verdade, elevando o modo para novos patamares.

David Beckham em PES 2019 (Foto: Divulgação)

A chamada Edição Lendária, a mais completa de todas, acompanhará ainda uma série de bônus, como Beckham 2018 e Coutinho como empréstimo, além de um jogador entre 11 lendas possíveis, entre eles Cafu, Maldini, Roberto Carlos, Matthaus e Gullit. Esta edição também contemplará o status de Empresário Premium por 30 semanas, três renovações de contrato por 20 semanas, uma lenda do PES Brasil por empréstimo no MyClub, mil moedas para o MyClube e um tema especial para o videogame escolhido.

Liverpool estará em PES 2019 (Foto: Divulgação)

As edições Padrão e David Beckham terão apenas alguns destes bônus. O tema, moedas e empréstimo da lenda do PES Brasil serão comuns a todas as edições especiais, para quem fizer compra em fase de pré-venda.





Techtudo