Philippe Coutinho desperta interesse de mais dois clubes ingleses

Durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19) muitos torcedores estão preenchendo o vazio que o futebol deixou com transmissões de partidas antigas. Final da Copa de 1994, de 2002 e grandes confrontos entre clubes que marcaram época enchem de saudade quem gosta do esporte.

Só que o momento de pausa não está sendo difícil apenas para a torcida. Tem jogador com saudade também. A novela Philippe Coutinho ganhou novo capítulo nesta semana. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o meio-campista brasileiro quer voltar a atuar na Inglaterra e surgiram dois novos pretendentes. Além de Arsenal, Chelsea, Tottenham, Leicester e Manchester United, Newcastle e Everton entraram na jogada e querem a contratação do atleta. Segundo a publicação, os clubes pretendem fazer mais investimentos para disputar posições melhores dentro do Campeonato Inglês.

Foto: Reprodução

Philippe Coutinho pertence ao Barcelona e está emprestado ao Bayern de Munique até o fim da temporada. O clube alemão tem a opção de compra no valor de 120 milhões de euros, mas não pretende contar com o atleta. Desta forma, Coutinho teria de voltar ao Barça. O problema é que o jogador não foi bem com o clube catalão e estaria decidido a jogar no futebol inglês, onde fez sucesso atuando pelo Liverpool.

Se quiser dar a volta por cima no futebol espanhol, o brasileiro tem dois grandes trunfos: o técnico Quique Setién e o craque argentino Lionel Messi. Setién revelou em recente entrevista que conta com Coutinho, mas que precisaria conversar com o atleta sobre onde quer jogar. Segundo o The Athletic, Messi prefere que o Barcelona venda Dembele a Coutinho.

No meio de tanta especulação sobre seu futuro durante a pandemia de coronavírus, Philippe Coutinho passou por uma cirurgia no tornozelo direito na última sexta (24). De acordo com o Bayern de Munique, a operação foi um sucesso e o brasileiro vai começar o programa de recuperação em cerca de 14 dias.

Agência Brasil