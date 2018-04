Petkovic solta o verbo contra Lucas Lima

O nome de Lucas Lima já esteve entre os cotados na lista de Tite para representar o Brasil na Copa do Mundo da Rússia. O momento, no entanto, é bem diferente. Nesta quarta, após empate com o Boca Juniors, na Arena, o meia foi vaiado pela torcida. Petkovic, convidado do "Seleção SporTV", aproveitou o assunto para avaliar o jogador. E na visão do gringo o camisa 20 do Palmeiras não tem aquele algo a mais.

- O Lucas Lima, se fosse tudo aquilo que a gente achava, não estaria no Brasil, estaria lá na Europa. Com a idade que tem, não foi. Que ele é bom não se discute. No Santos, sabendo que iria embora, não tinha um clima amigável e era difícil jogar. Tentou jogar porque tem qualidade, títulos, foi de Seleção. No Palmeiras, tem um novo ambiente, novos jogadores, treinador, aceitação com a torcida do Palmeiras ou não. Agora, querer que ele fosse um craque a nível mundial... Se fosse, estaria na Europa, não aqui. Ele perdeu tempo - destacou Pet.

Lucas Lima foi vaiado pela torcida do Palmeiras contra o Boca (Foto: Marcos Ribolli)

O desempenho de Lucas Lima no decorrer das temporadas, desde o Santos até o Palmeiras, surpreendeu André Rizek. Para o apresentador, o meia tinha tudo para ser o destaque do futebol brasileiro, mas acabou virando um "jogador comum".

- Eu achava que o Lucas Lima seria o jogador diferente do futebol brasileiro. Que mete uma bola de 30 metros, não erra passe. Essa era a expectativa. A realidade, virou um jogador normal. Dá passe e tem visão que qualquer jogador tem, não o que eu espero. Finalização fraca, não participa do jogo. Achava que esse cara seria um craque, porque foi convocado para a Seleção, fez gol na Argentina no Monumental, poderia estar na Copa.

