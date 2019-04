Pelé é homenageado com condecoração da Conmebol

A Conmebol anunciou nesta quarta-feira (10), durante o 70º Congresso da entidade no Rio de Janeiro, a condecoração do ex-jogador Pelé com a Ordem da Honra do Futebol Sul-Americano.



O presidente Alejandro Dominguez disse que a homenagem é um reconhecimento à carreira e será entregue quando Pelé deixar o hospital. O ex-jogador está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Decidimos conferir a mais alta distinção da Conmebol a Pelé como mostra de reconhecimento pela criação do jogo bonito. A condecoração será entregue tão logo Pelé saia do hospital", disse Alejandro Dominguez.

Pelé foi internado durante viagem a Paris na última semana para tratar de uma infecção urinária. O ex-jogador retornou ontem ao Brasil e voltou a ser internado para reavaliação. Ele terá que retirar um cálculo renal e não tem previsão de alta.

Também presente no congresso, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, desejou pronta recuperação ao "Rei do Futebol".

"Lamentavelmente ele não pode estar conosco por questão de saúde, mas estamos com ele no coração. Era um momento de reconhecimento por demonstrar que na América do Sul nascem e vivem os melhores. Desejamos nosso carinho e recuperação", disse.

UOL / Folhapress