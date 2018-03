Pelé diz que Neymar já é o melhor jogador do mundo

Neymar já é o melhor do mundo na visão do maior jogador da história. Em entrevista ao site da Fifa, Pelé disse que o atacante do Paris Saint-Germain é, tecnicamente, o número um do planeta, superando Messi e Cristiano Ronaldo.

"Neymar é peça chave da seleção brasileira. Ele está pronto para isso. E eu vou além. Para mim, tecnicamente, ele é o melhor jogador do mundo. Eu estou absolutamente convencido disso", garantiu Pelé.



Foto: Rener Pinheiro/CBF



Campeão dos Mundiais de 1958, 1962 e 1970, Pelé considera que Neymar está pronto para comandar a seleção na Copa. Na análise de Pelé, o atacante do PSG altera seu posicionamento em campo pela seleção, aumentando sua importância ao time.

"Neymar mudou a maneira de jogar na seleção. No clube, ele tem jogado pelo lado esquerdo do ataque. Mas na seleção, ele joga mais centralizado, como um tradicional camisa 10. Isso é muito difícil. Ele soube se adaptar à maneira de jogar. E se você olhar pelo mundo, os únicos que estão acima são Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Não há outras superestrelas."



Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil



O Atleta do Século XX ainda revelou o que espera da seleção brasileira no Mundial da Rússia. "O Brasil sempre terá a capacidade de ganhar a Copa. Entretanto, nós falhamos em torneios recentes por causa do tempo de preparação. A maioria dos nossos jogadores atua fora. Era muito diferente da minha época. Nós tínhamos muito mais tempo de preparação. Isso torna a vida do treinador muito mais difícil para construir um time. As coisas mudam. Não é fácil dizer: 'esse será o nosso time'. Mas individualmente falando, eu não tenho dúvida de que os melhores jogadores do mundo são brasileiros."

Sobre os favoritos para o título, Pelé apontou a Alemanha, a Argentina e a anfitriã Rússia. "Você sempre tem que respeitar a Alemanha. Mesmo a Rússia, que tem um time forte e terá a vantagem de jogar em casa."

Folhapress