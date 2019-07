Pelé cancela participação em evento por motivo de saúde

Pelé foi ausência de última hora em um evento da empresa TCL, uma de suas patrocinadoras. O "Rei do Futebol" cancelou sua participação no "Watch the Best", que aconteceu nesta segunda (1º), em São Paulo. Ele seria a principal atração do encontro.

Em contato com a reportagem, a assessoria de imprensa da TCL, afirmou que Pelé justificara a ausência "por motivos pessoais relacionado à saúde".

Joe Fraga, um dos assessores de Pelé, no entanto, afirmou que o motivo da ausência foi pessoal. Questionado sobre o estado de saúde do "Rei do Futebol", ele respondeu que Pelé "está bem e com boa saúde". Pelé tem constantemente cancelado participações em eventos.

O "Rei do Futebol" foi aconselhado pelos médicos a não comparecer aos jogos da Copa América. Em abril deste ano, ele foi operado em Paris, na França, para a retirada de um cálculo renal. Ele chegou a ficar internado também em São Paulo.

Pelé está com 78 anos e tem tido problemas para se locomover. Em uma de suas últimas aparições, em uma foto com o ex-santista Rodrygo, ele apareceu utilizando um andador.

Folhapress