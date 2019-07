Pedro, do Fluminense, explica interesse em proposta do Flamengo

A polêmica negociação entre Flamengo e Pedro, do Fluminense, ganhou novo capítulo neste sábado (6). O centroavante utilizou as redes sociais para se explicar e admitiu que esteve, sim, interessado em ouvir a proposta do rival nos últimos dias.

O jogador, em seguida, tratou de deixar claro que isso não significa que ele obrigatoriamente deixaria o clube tricolor. "Sobre ouvir e querer conhecer qualquer projeto, é uma atitude natural de qualquer profissional. Ouvir não quer dizer sair. Que fique bem claro", disse Pedro em parte do posicionamento.

Pedro reiterou seu carinho pelo Fluminense, adquirido ao longo dos seis anos defendendo as cores do clube. O centroavante disse saber que o clima com a torcida tricolor não ficou dos melhores e afirmou que jamais teve o interesse de desrespeitar suas origens.

Pedro, do Fluminense, está sendo assediado pelo Flamengo - Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C/Fotos Públicas



''Tenho seis anos de Fluminense. Sempre defendi com orgulho e respeito a camisa tricolor. Jamais passou pela minha cabeça desrespeitar a instituição e, principalmente, os torcedores que sempre me abraçaram em meus melhores e piores momentos", afirmou.

Uma reportagem do UOL Esporte, no entanto, aponta que o interesse de Pedro não era apenas de ouvir o Flamengo. Isso porque a proposta do rival é bastante vantajosa para o atleta que receberia três vezes mais no clube da Gávea. O Fluminense também receberia 12 milhões de euros (R$ 51,4 milhões) pelos seus 50% de direitos econômicos do atleta.

"Estou ciente do momento financeiro do clube. Das trocas internas. Aproveito e ressalto que em momento algum pensei na possibilidade de uma rescisão unilateral ou qualquer processo jurídico. A educação dada pela minha família, tem como base a gratidão com as pessoas que me ajudaram a construir grandes momentos no Fluminense, clube ao qual sempre serei grato", concluiu.

Folhapress