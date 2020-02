Pedrinho volta a treinar e reforça seleção brasileira no Pré-Olímpico

O Brasil vai ter o reforço de Pedrinho na estreia do quadrangular final do Pré-Olímpico, na partida de segunda-feira (3), diante da Colômbia, às 22h30. O meio-campista treinou normalmente neste sábado (1) com o restante dos titulares e estará à disposição de André Jardine.

O corintiano havia sentido dores na coxa esquerda e foi poupado das últimas duas partidas, contra Bolívia e Paraguai. Na primeira ocasião, Reinier foi titular. Depois, foi a vez de Igor Gomes receber uma chance.



Pedrinho volta a treinar e reforça Brasil no quadrangular do Pré-Olímpico - Foto: Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians



Neste sábado, no primeiro treino do Brasil em Bucaramanga, apenas os titulares vieram a campo, já que eles não disputaram o jogo contra o Paraguai. Os reservas, que foram titulares por 90 minutos na última rodada, fizeram trabalho de recuperação no hotel.

André Jardine deu a entender na sua última coletiva de imprensa que poderá fazer mudanças dos 11 que vão começar jogando. A defesa é o setor que está sob observação. Pepê, artilheiro do time e do torneio, também "pede espaço".

A seleção estreia contra a Colômbia e depois pega o Uruguai e a Argentina. Os dois primeiros da fase final se classificam para Tóquio-2020.

Folhapress