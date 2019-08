Paulistas dominam Brasileiro e miram Libertadores juntos

Como aconteceu em raríssimas oportunidades no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, os quatro grandes clubes de São Paulo têm se destacado na reta inicial da competição e dominam o G-6, após 15 rodadas, e brigam pelo título.

Se todos mantiverem o pique até o final, pela primeira vez, eles ingressarão juntos à Taça Libertadores da América, em 2020.

Em duas oportunidades, o campeonato sul-americano contou com quatro paulistas, mas nunca com Corinthians, São Paulo , Palmeiras e Santos . Em 2005 e em 2006, respectivamente, Santo André e Paulista venceram a Copa do Brasil e se classificaram, mas Corinthians (2005) e Santos (2006) ficaram fora.

Foi justamente no Brasileirão de 2004 a melhor participação dos clubes do estado nos pontos corridos. O Santos faturou a taça, seguido na tabela por Athletico-PR, São Paulo, Palmeiras e Corinthians . Na época, porém, só os quatro primeiros avançaram à Libertadores do ano seguinte. Atualmente são seis vagas.



Foto:Reprodução

Em 2017, o campeão Corinthians, o Palmeiras e o Santos ocuparam as primeiras posições, mas o São Paulo ficou só com o 13º lugar.

Em 2013, por outro lado, nenhum clube paulista conseguiu a classificação, o que dificilmente acontecerá nesta temporada.

Líder isolado na edição deste ano, o Santos soma 32 pontos e empolga o torcedor com o estilo do técnico Jorge Sampaoli, mas vem de duas derrotas seguidas e busca a recuperação, neste domingo, contra o Fortaleza, para não perder a ponta.

Dois pontos atrás, na vice-liderança, está o Palmeiras, que dominou o campeonato até a parada para a Copa América. De lá para cá, porém, o time alviverde perdeu o fôlego e acumula uma derrota e cinco empates na retomada do certame nacional.

Com a vitória sobre o Athletico-PR, o São Paulo chegou a cinco triunfos seguidos e disparou como a melhor equipe do Brasileirão pós-Copa América. Assim, assumiu o quarto posto, com os mesmos 30 pontos de Palmeiras e Flamengo.

O Corinthians também cresceu após a pausa para o torneio de seleções e segue invicto. O clube alvinegro passou do décimo para o quinto lugar no Nacional. Mais que isso, reduziu a diferença em relação ao líder para apenas cinco pontos.

O sucesso em campo tem se refletido nas arquibancadas. Corinthians, São Paulo e Palmeiras têm média de público acima de 30 mil e só são superados pelo Flamengo, o terceiro na tabela.

Os paulistas faturaram 10 das 16 edições do Nacional de pontos corridos.