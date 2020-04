O Cruzeiro enfrenta problemas para manter as receitas de patrocínio em 2020. Os parceiros tentam reduzir ou paralisar os pagamentos durante a pandemia do novo coronavírus sob a alegação de que não há exposição das marcas na mídia.

Uma fonte ligada ao Núcleo Diretivo Transitório do clube confirmou à reportagem que "a maioria dos patrocinadores tenta renegociar os valores" no decorrer da paralisação do futebol por causa do problema de saúde.

A diretoria traça alternativas para manter os patrocinadores em evidência neste período. Uma das ideias é usar backdrops dos patrocinadores ao fazer vídeos ao vivo com dirigentes, atletas e membros da comissão técnica.

Outra opção defendida pelos departamentos comercial e de marketing é a utilização do material de trabalho durante as aparições. Desta forma, quem participar dos vídeos terá que utilizar o uniforme cruzeirense.



Patrocinadores negociam cortes; Cruzeiro busca formas de manter receita - Foto: Reprodução/Instagram



René Salviano, diretor comercial do Cruzeiro, e Anísio Ciscotto, membro do Núcleo Diretivo Transitório, são os responsáveis por negociar as questões financeiras com os patrocinadores do clube.

A Multimarcas Consórcios foi uma das empresas que optou por suspensão do contrato. A empresa informa que fez uma suspensão do acordo por dois meses.

"A gente suspende o contrato, mas prorroga por mais dois meses lá no final. O Cruzeiro tem vários contratos, fizemos muitas coisas lá", disse Fabiano Lopes Ferreira, sócio-proprietário da empresa, à reportagem.

"Nós negociamos com Cruzeiro e Atlético-MG. Não é bem a questão da crise, porque a nossa empresa é muito bem estruturada, mas o problema é que não estamos recebendo a contrapartida. A nossa questão é a da contrapartida, que é não ter a nossa marca com os jogadores. Negociamos uma suspensão de 60 dias do contrato", acrescentou.

Folhapress