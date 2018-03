Patrocinadora pode entrar na jogada para ajudar o Real a levar Neymar

Fornecedora de material de Barcelona e Paris Saint-Germain, a Nike pode ser o trunfo do Real Madrid para contratar Neymar já na próxima janela de transferências. Segundo o jornal "AS", a empresa entraria com dinheiro para ajudar o clube merengue a pagar os € 400 milhões (R$ 1,6 bilhão) da cláusula de rescisão do brasileiro com o PSG. Depois de Cristiano Ronaldo, ele é a outra grande estrela do mundo da bola patrocinada pela marca, que vê na transferência uma boa oportunidade para fechar parceria com o atual bicampeão europeu.

(Foto: Reprodução / AS)

A jogada da Nike seria mais um passo na guerra comercial vivida pelas grandes marcas esportivas no Velho Continente. Atualmente, o Real Madrid recebe € 40 milhões (R$ 160 milhões) anuais da Adidas, com quem tem vínculo até 2020. Só que o contrato assinado em 2012 está defasado, e o valor é o menor pago para os gigantes da Europa, conforme noticia o "AS".

Recentemente, a revista alemã "Der Spiegel" publicou com base nos vazamentos do "Football Leaks" que a Adidas apresentou uma proposta de renovação, na qual pagaria € 1 bilhão (R$ 4 bilhões) por um vínculo válido por 10 anos (o que renderia € 100 milhões - R$ 400 milhões - anuais aos merengues de 2015 a 2024). Só que não houve acerto, e a Nike viu aí a oportunidade de se aproximar do atual bicampeão europeu - que poderia até mesmo romper seu vínculo com a empresa alemã antes mesmo de 2020.

Com a participação da Nike, o valor de € 400 milhões não seria tão absurdo assim para o Real Madrid, explica o "AS". Até por essa razão o Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, teria viajado ao Brasil para se encontrar com o camisa 10 da equipe francesa. Em Paris, há um temor ao redor de uma possível saída, que poderia acontecer já na próxima de transferências.

Globo Esporte