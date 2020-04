Patrocinador suspende contrato com Atlético-MG por falta de exposição

A Multimarcas Consórcio, patrocinadora do Atlético-MG neste ano, suspendeu o contrato de aporte ao clube por 60 dias por causa da pandemia do novo Coronavírus.



Em contrapartida, o vínculo que se encerraria em 31 de dezembro de 2020 passa a valer até 28 de fevereiro de 2021.

Em que pese a suspensão adotada, o Atlético receberá o valor referente aos dois meses de patrocínio. O montante, no entanto, só será embolsado pelo clube mineiro nos dois primeiros meses do ano que vem.

A decisão foi tomada por Fabiano Lopes Ferreira, dono da empresa e membro do Conselho Deliberativo atleticano. Em contato com a reportagem, ele explica por que decidiu alterar o acordo com o clube do coração neste momento.

(Foto: Folhapress)

"Nós negociamos com o Atlético. Não é bem a questão da crise, porque a nossa empresa é muito bem estruturada, mas o problema é que não estamos recebendo a contrapartida. A nossa questão é a da contrapartida, que é não ter a nossa marca com os jogadores. Negociamos uma suspensão de 60 dias do contrato", declarou o empresário, que também patrocina Cruzeiro, Boa Esporte e Villa Nova.

"A gente suspende o contrato, mas prorroga por mais dois meses lá no final. O Atlético vai até o final do ano, 31 de dezembro de 2020, mas prorrogamos até 28 de fevereiro de 2021", acrescentou o conselheiro atleticano.

O Atlético já havia iniciado negociações com os patrocinadores a fim de manter os acordos e as receitas. A diretoria prevê o recebimento de R$ 26,3 milhões em patrocínios na atual temporada.

A Multimarcas Consórcios teve ação semelhante no Cruzeiro. O dirigente também suspendeu o contrato no arquirrival por 60 dias, mesmo que o contrato no clube seja distinto.

Folhapress