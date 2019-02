Patriots vencem e igualam Steelers como maiores vencedores do Super Bowl

Na noite deste domingo (3) —já início da madrugada de segunda (4) no horário de Brasília—, a equipe da Nova Inglaterra derrotou o Los Angeles Rams por 13 a 3, em final equilibrada e decidida apenas no último período.



Com a conquista da temporada 2018, os Patriots igualam o Pittsburgh Steelers como os maiores vencedores do jogo que decide o ano, disputado desde a temporada 1966. Os Steelers venceram em 1974, 1975, 1978, 1979, 2005 e 2008; já os Patriots venceram em 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 e 2018.

O New England começou com a bola, mas com um susto: em uma tentativa de passe para Chris Hogan, Tom Brady foi interceptado pela defesa dos Rams. No entanto, quando os Rams tinham a posse, Jared Goff fez um lançamento baixo, que Josh Reynolds não conseguiu receber. Assim, a bola voltou para o time da Nova Inglaterra.

Recuperados, os Patriots passaram a conquistar jardas. Primeiro, Julian Edelman avançou na linha de 25 jardas. Depois, Rex Burkhead foi à linha de 50 jardas. Só que, ao tentar um field goal, Stephen Gostkowski erro o chute de 45 jardas, desperdiçando a chance de colocar os Patriots à frente no placar. Foi o primeiro field goal errado na Mercedes-Benz Arena nesta temporada.

O primeiro quarto terminou no 0 a 0, mas os Patriots deram uma primeira empolgada na descida de Julian Edelman, que avançou 20 jardas. Na sequência, Rob Gronkowski foi derrubado na linha de 42 jardas e garantiu mais um field goal - desta vez, Stephen Gostkowski acertou e fez 3 a 0.

Os Rams tentaram reagir, mas depois de uma boa descida de Robert Woods, o time tomou o troco com o tackle de Danny Shelton. Com uma partida equilibrada, a equipe da Califórnia chegou ao intervalo sem conseguir converter nenhuma terceira descida.

Após o intervalo, os Patriots de novo deram a impressão de que poderiam crescer no jogo. Após belo passe de Tom Brady, Julian Edelman recebeu, gingou para cima do marcador e conquistou 27 jardas. Só que, no momento de pressão do time de Brady, Marcus Peters desviou um passe longo do quarterback e forçou o punt.

Na resposta, Brandin Cooks aproveitou a defesa adversária aberta e correu para a end zone, abrindo para receber o passe - em cima da hora, Jason McCourty apareceu para atrapalhar e evitou a reação dos Rams. No entanto, no sack sofrido por Jared Goffs logo na sequência, Greg Zuerlein acertou o field goal e empatou: 3 a 3.

As duas equipes foram para o quarto período sem um touch down, feito inédito na história do Super Bowl. Só que o jejum caiu a 7 minutos do fim, após lançamento de Tom Brady para Rob Gronkowski a duas jardas da end zone. Aí, não teve mais jeito: Sony Michel invadiu a end zone e conquistou o primeiro TD: 10 a 3.

No fim, os californianos pressionaram. Primeiro, os Patriots cortaram um lançamento para Brandin Cooks às portas da end zone. Depois, Jared Goff tentou lançar, mas Stephon Gilmore apareceu para interceptar. Pior: em mais um field goal, Stephen Gostkowski garantiu mais três pontos e deu números finais à decisão. Greg Zuerlein ainda teve um último field goal para o time de Los Angeles, mas desperdiçou.

Atrações músicais

Embora as semanas anteriores ao jogo tenham sido marcadas por polêmicas, especialmente referentes às manifestações solidárias a Colin Kaepernick, o espetáculo teve uma abertura pacífica. Gladys Knight cantou o hino nacional dos EUA, enquanto o duo de R&B Chloe x Halle interpretou o clássico America the Beautiful no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Os últimos meses criaram uma expectativa considerável a respeito do show do intervalo. Rihanna foi cotada para a apresentação, mas teria recusado também em solidariedade a Kaepernick. O Maroon 5 foi escalado, ao lado dos rappers Travis Scott e Big Boi.

Roger Waters, ex-baixista do Pink Floyd, chegou a pedir que as atrações repetissem a ajoelhada do ex-quarterback do San Francisco 49ers. No entanto, o que se viu em Atlanta foi um show comportado, que teve como principal surpresa uma breve animação estrelada por Bob Esponja.

UOL / Folhapress