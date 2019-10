Pato reforça o São Paulo em semana decisiva e cheia de desfalques

O São Paulo conta com o reforço de Alexandre Pato para o jogo desta quarta-feira (9), em Salvador, contra o Bahia. O atacante se recuperou de estiramento na coxa direita sofrido no dia 18 de setembro, trabalhou normalmente com o restante do elenco hoje (8), no CT da Barra Funda, e na sequência, integrou a lista de relacionados para a partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Leia também: São Paulo recebe de volta Antony e Walce, enquanto aguarda Dani Alves

Por causa da contusão, Pato não disputou as últimas quatro partidas da equipe na competição: contra Botafogo, Goiás, Flamengo e Fortaleza. Portanto, essa poderá ser a sua estreia sob o comando do técnico Fernando Diniz.

Por outro lado, Arboleda cumpre suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo no Brasileirão e está fora do jogo - Anderson Martins deve ser o escolhido para a vaga. Já Daniel Alves e Antony estão com a seleção brasileira e também desfalcam o Tricolor paulista.



Foto: Reprodução

Departamento médico

A semana do São Paulo tem como grande obstáculo os desfalques, que ganham peso dobrado em jogos importantes contra Bahia e Corinthians, hoje concorrentes a uma vaga na Copa Libertadores. O time titular perde jogadores para a seleção brasileira, além de suspensão e lesões, o que obriga Fernando Diniz a conviver com um problema grave que tanto atrapalhou Cuca: os desfalques.

Daniel Alves e Antony são baixas nos dois jogos, porque estão com a seleção brasileira - principal e olímpica, respectivamente. A dupla desfalca o São Paulo porque o Brasileirão é jogado normalmente durante as datas de amistosos internacionais estabelecidas pela Fifa, uma dificuldade de calendário que, de uma forma ou outra, vai se manter em 2020.

Toró e Everton estão lesionados, sem previsão de retorno. O primeiro se recupera de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, e o segundo tem lesão parcial no ligamento do joelho e só deve voltar no ano que vem. Ambos foram titulares no último jogo de Cuca, contra o Goiás. Raniel perdeu o treino de ontem por amigdalite.

Folhapress