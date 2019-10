Pato recebe atenção especial de Diniz para deslanchar no São Paulo

Alexandre Pato ainda não conseguiu deslanchar nesta sua segunda passagem pelo São Paulo. Contratado no fim de março, o atacante vem sofrendo com lesões desde que reestreou pela equipe no Campeonato Brasileiro. Ele participou de 15 partidas e marcou cinco gols.

Pato é dúvida para o jogo contra o Fortaleza, no sábado, porque está em processo de recuperação de um estiramento na coxa direita. Apesar da incerteza, o atacante vem recebendo atenção especial de Fernando Diniz durante os treinos no CT da Barra Funda.

Fernando Diniz foi contratado pelo São Paulo na semana passada e é fã de Pato. A tendência é de que o atacante seja utilizado como titular quando voltar a ficar à disposição. O treinador tem mais dois dias para preparar a equipe para o confronto com o Fortaleza.

"Para mim é super tranquilo ter jogadores de qualidade, ainda mais a dele. Vou falar o que falei para os jogadores: o Pato era para ter disputado duas Copas e estar indo para a terceira pelo imenso talento que tem. Onde ele entra não é o mais importante, mas sim ele ter condições e voltar para termos um jogador de qualidade jogando", afirmou Diniz.

Nesta temporada, Pato se machucou três vezes. A primeira aconteceu ainda na terceira rodada do Brasileirão, quando recebeu uma pancada na região cervical do zagueiro Thuler, do Flamengo. Depois, teve duas lesões musculares na coxa direita.

Folhapress