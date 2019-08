Parnahyba Sport Club convida sócios para recadastramento

Sócios do Parnahyba Sport Club que queiram manter o cadastro ativo deverão comparecer à secretaria para participar de um recadastramento e adquirir os novos documentos de filiação junto ao clube. A atual gestão divulgou um edital para regularização de novos torcedores, que segue até o dia 28 do outubro.

Com o cadastro renovado, os contribuintes do clube poderão participar das eleições presidenciais que devem acontecer em dezembro deste ano. Segundo o presidente do Conselho Deliberativo do Parnahyba, Miguel Bezerra, o recadastramento não acontece devido as eleições que batem à porta, mas sim pela situação de descontrole dos sócios ativos e inativos do clube.

“O nosso quadro de sócios está defasado, tem pessoas que não moram mais em Parnaíba e que até mesmo já faleceu. Éramos pra gente ter feito há muito tempo esse recadastramento. Mas sem dúvidas ele será bem-vindo nas eleições que estão chegando”, disse.

Clube convoca torcedores. Foto: Reprodução Instagram

Ainda de acordo Bezerra, atualmente, cerca de 180 pessoas precisam passar por essa etapa. Caso não compareçam, os sócios terão os cadastros cancelados, perdendo o direito de eleger um novo presidente.

Em relação ao cargo mais alto do time, o atual presidente do Parnahyba, Batista Filho, disse que para que alguém possa chegar a presidir é necessário que sócios elejam os “cabeças” do Conselho Deliberativo, para que depois decidam nas urnas o novo comandante.

O Tubarão ainda não tem nomes para ocupar a cadeira presidencial do clube nos próximos anos. Eleito, o presidente vai comandar o Parnahyba até 2021.

Adriana MagalhãesJorge Machado