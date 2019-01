Parnahyba muda estilo de treinos visando confronto contra Flamengo-PI

O Parnahyba começou a semana com novidades. O time do litoral decidiu realizar peneira como forma de dar espaço a atletas jovens da região. A peneira teve inicio nesta quarta-feira (23) e vai até hoje (24) com garotos nascidos dos anos 2000 à 2003. Paralelo a isso o time profissional treina no CT do clube visando o próximo desafio no Campeonato Piauiense, que será na segunda-feira (28), às 20h, quando enfrenta o Flamengo, no Lindolfo, em Teresina.







Essa semana o Tubarão se reforçou, com a chegada do atacante Nilsinho, 30 anos, natural de Ipajé (CE) e com passagens por vários clubes da região. O mais recente foi o Horizonte. O jogador se apresentou na terça-feira (22) e está à disposição do treinador Adelmo Soares.

O Parnahyba estreou no Piauiense com um empate sem gols contra o River diante do seu torcedor. Mesmo jogando em casa, o time do litoral teve dificuldades de imprimir seu estilo de jogo e conquistar vitória, com poucas chances de finalização.

Como a equipe Azulina terá um pouco mais de tempo até o próximo compromisso na tabela o time iniciou a semana com atividades divididas entre treinos técnicos e táticos, e a parte física. Na manhã de ontem (23) foi realizado atividade pela manhã na caixa de área e no turno da tarde o treino em campo.

O jogo entre Flamengo e Parnahyba acontece na próxima segunda-feira (28), às 20h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O jogo é válido pela 2ª rodada do Piauiense. (Pammela Maranhão)