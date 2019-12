Parnahyba inicia a pré-temporada de olho no Campeonato Piauiense

A quinta-feira (26) será de movimentação em Parnaíba, litoral do Piauí. Menos de um mês para o início do Campeonato Piauiense 2020, o elenco do Tubarão se apresenta à imprensa e comissão técnica, a partir das 15h30, no estádio Petrônio Portela, para os primeiros trabalhados de pré-temporada. Os primeiros dias sob o comando do técnico Wallace Lemos – antes da virada de ano – serão de exames médicos e coletivos.



Oficialmente 21 nomes estão confirmados no grupo de jogadores até o momento. As quatro novidades são os recém-chegados, Antônio João (goleiro), Alexandre (atacante), Lima (meia) e Juninho Arcanjo (meia).

O Wallace Lemos chegou em Teresina durante o feriado de Natal e foi direto para o litoral piauiense. O treinador de 51 anos acertou com o Tubarão até o final do Campeonato Piauiense. O último clube que comandou foi Lajeadense, do Rio Grande do Sul.

Em 2020, o Parnahyba terá pela frente apenas o Campeonato Piauiense. A estreia no estadual acontece no dia 19 de janeiro diante do Flamengo do Piauí, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia