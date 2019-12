Parnahyba e Picos definem jogos amistosos visando o Piauiense 2020

Parnahyba e Picos divulgaram em seus perfis oficiais no Instagram jogos amistosos preparatórios visando à próxima temperada. O Zangão fará no dia 04 de janeiro, às 20h, no estádio Helvídio Nunes, em Picos, o primeiro amistoso contra o Crato – time cearense. A partida vai marcar o encerramento da primeira fase da pré-temporada do clube. Já o Tubarão, duela contra as equipes do Moto Clube e Liberal. O clube azulino ainda não divulgou as datas e local da partida.

De acordo com a publicação, para assistir à partida do Zagão, o torcedor terá que pagar R$ 20 no setor de arquibancadas e R$ 10 no geral. Os pontos de vendas dos ingressos serão divulgados pela diretoria em breve. A SEP disputa em 2020 apenas o Campeonato Piauiense. A equipe, rebaixada em 2017, voltou à elite do estadual depois de vencer a Segundona neste ano. A estreia no estadual acontece no dia 17 de janeiro contra o River-PI, na Cidade do Mel.

O torcedor azulino vai ter que aguardar mais alguns dias para saber a data em que a equipe entrará em campo contra os times do Moto Clube e Liberal. A diretoria adiantou que o Liberal será o primeiro adversário em 2020. O time amador Liberal Esporte Clube é o atual campeão da Copa Parnaíba de Futebol.

O segundo adversário será o Moto Clube, de São Luís do Maranhão. O Tubarão disputa apenas o estadual em 2020 e estrei na competição dia 19 de janeiro, diante do Flamengo-PI, no estádio Lindolfo Monteiro, no Centro.

O Campeonato Piauiense 2020 terá 08 equipes e com rebaixamento para 02 colocados. Segundo o regulamento, as finais começam dia 08 de abril (jogo de ida) e 15 de abril (jogo de volta). River-PI, Altos, 4 de Julho, Parnahyba, Piauí, Picos, Flamengo-PI e Timon brigam pelo título do estadual.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia