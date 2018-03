Paratletas do Ceir representam o Piauí no Circuito Loterias Caixa

Entre os dias 22 e 25 de março acontece, em Aracaju (SE), a etapa Norte-Nordeste do Circuito Loterias Caixa. O evento reúne 414 paradesportistas das modalidades atletismo, natação e halterofilismo. Dois paratletas piauienses atendidos pelo Centro Integrado de Reabilitação (Ceir), Marcos Jeane Santos da Silva e Naiara Maria Soares Linhares, participarão das competições de natação.

Marcos Jeane irá competir nas provas 50 metros livre; 50 metros peito e 100 metros livre. E Naiara Linhares competirá nas provas 50 metros livre; 100 metros livre e 100 metros costas e peito. A treinadora e colaboradora do Ceir, Raislânia Martins, irá acompanhar os paratletas durante a competição.

Foto: Reprodução

“O Ceir Esportes tem revelado grandes talentos, que conquistaram medalhas, títulos e, principalmente, a superação de desafios. Estamos na torcida para que eles sejam classificados para a etapa nacional”, diz o supervisor de Reabilitação Desportiva do Ceir, Childerico Robson.

O Circuito

O Circuito Caixa Loterias é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e patrocinado pelas Loterias Caixa. Este é o mais importante evento paralímpico nacional de atletismo, halterofilismo e natação. Composto por quatro fases regionais e duas nacionais, tem como objetivo desenvolver as práticas desportivas em todos os municípios e estados brasileiros, além de melhorar o nível técnico das modalidades e dar oportunidades para atletas de elite e novos valores do esporte paralímpico do país. Em 2018, as disputas das fases nacionais serão separadas por modalidade - haverá ainda um Campeonato Brasileiro de cada esporte.

Da Redação