Paratleta piauiense conquista três medalhas de ouro no Circuito Loterias Caixa

Marcos Jeane Santos da Silva e Naiara Maria Soares Linhares, ambos paratletas piauienses atendidos pelo Centro Integrado de Reabilitação (Ceir), foram medalhistas da natação, na etapa Norte-Nordeste do Circuito Loterias Caixa, realizada neste fim de semana, em Aracaju (SE).

Campeão brasileiro em 2017 na mesma competição, nos 50 metros peito da categoria SB3, Marcos Jeane conquistou, neste domingo (25), três medalhas de ouro nas provas de 50 metros livre; 50 metros peito e 100 metros livre da categoria S4. O paratleta é o primeiro do Piauí, treinando no Ceir, a chegar na final do principal evento paralímpico de atletismo, natação e halterofilismo do país.

Marcos Jeane conquistou, neste domingo (25), três medalhas de ouro nas provas de 50 metros livre. (Foto: Arquivo/O Dia)



Outra campeã, Nayara Maria levou duas medalhas de prata nas provas de 50 metros costas e 100 metros livres e dois bronzes nas disputas dos 50 metros livres e 100 metros peito, da classe S5. Em 2012, a atleta foi campeã de natação na prova dos 100 metros nado livre na etapa Norte/Nordeste do Circuito.

“Os resultados são importantes porque é a primeira competição do ano e a gente precisava fechar com chave de ouro. A gente mostrou que está no caminho certo. Conseguimos novamente dois índices para o nacional com o Marcos, na prova que ele já é líder do ranking. Nayara também superou as expectativas, trazendo vitórias importantes. É o Ceir Esportes tomando corpo, tomando cara e forma com os grupos de capoeira e, em breve, com o time de futebol de amputados e corrida de rua. O Ceir Esportes é isso: é agito, é motivação, é transpor barreiras, é surpreender e ultrapassar limites. O Ceir Esportes veio pra ficar e eu fico muito orgulhoso por fazer parte desse time. Se Deus quiser, teremos mais resultados e mais notícias boas durante o ano”, comemora o treinador e supervisor da equipe de Reabilitação Desportiva do Ceir, Childerico Robson.

Ao todo, 414 competidores disputaram as modalidades atletismo, natação e halterofilismo. A treinadora e colaboradora do Ceir, Slânia Martin, acompanhou os atletas na competição.

O Circuito

O Circuito Caixa Loterias é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e patrocinado pelas Loterias Caixa. Este é o mais importante evento paralímpico nacional de atletismo, halterofilismo e natação. Composto por quatro fases regionais e duas nacionais, tem como objetivo desenvolver as práticas desportivas em todos os municípios e estados brasileiros, além de melhorar o nível técnico das modalidades e dar oportunidades para atletas de elite e novos valores do esporte paralímpico do país. Em 2018, as disputas das fases nacionais serão separadas por modalidade - haverá ainda um Campeonato Brasileiro de cada esporte.

