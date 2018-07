Paraibano é campeão na 6ª edição do Picos Pro Race

A 6ª edição do Picos Pro Race manteve a tradição, e reuniu atletas de diversos estados na Cidade do Mel – quase 500 competidores. A prova duríssima, com 92km de percurso, fez os ciclistas sofrerem com o forte sol na trilha marcada por serras e terrões que somente o terreno picoense permite uma prova ter. O primeiro a cruzar a linha de chegada foi William Ferreira, da Paraíba, com o tempo de 3h42min. Entre as mulheres, Karine Frota foi à primeira colocada, representando bem o Piauí no pódio, concluindo a prova em 4h40min.

“O Picos Pro Race mostrou que o ciclismo é para todos, desde os que começaram agora com o percurso de 21km até os experientes e bem treinados com o percurso pro de 92km. Fica o sentimento de gratidão por todos esses atletas, todos esses amigos que confiam no nosso trabalho e ano após ano estão junto conosco”, conta Daniel Freitas idealizador do PPR.

Em seis edições a Picos Pro Race a competição nunca teve um bicampeão e essa tradição se mantem. Esse ano foi a vez do paraibano Willian Ferreira garantir o primeiro lugar. “Prova bem organizada, sofrida e eu consegui me sair bem. Consegui encaixar bem meu ritmo e tudo saiu correto”, disse Willian.



Mais de 500 inscritos enfrentaram um difícil percurso de 92 km (Foto: Pâmella Maranhão/O Dia)



A ciclista Karine Frota sobrou entre as mulheres. Karine é o principal nome do ciclismo feminino no estado e vem se recuperando de lesão, mas nada foi empecilho para participar da prova e completar com sucesso e líder. “A sensação é a melhor do mundo em terminar essa prova. A prova é muito dura, muito desafiadora, percurso bem sofrido, mas mountain bike é isso se não tiver sofrimento não é mountain bike”, afirmou a atleta.

Na elite feminina, Karine ficou com o titulo e Venilda Eli, com o tempo de 4h52min, em 2ª lugar. A campeã 2017, Alexsandra Noronha, dessa vez garantiu o terceiro, fechando a prova em 5h02min. No masculino, Willian em primeiro, Sharles Silva com o segundo lugar, por segundos de diferença, e Anderson Barros em terceiro com 3h47min.

O Picos Pro Race é válido como etapa do Campeonato Brasileiro de MTB e os participantes também somaram pontos no ranking estadual. Em 2019, a prova já tem data para acontecer nós dias 8 e 9 de julho e com novidades, pois haverá um dia de prova na cidade de São Raimundo Nonato, que será uma espécie de co-evento.

