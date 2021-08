Paracanoagem: piauiense Luis Carlos Cardoso estreia em Tóquio

O piauiense e hexacampeão mundial Luis Carlos Cardoso faz sua estreia nesta quarta-feira (31) nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão, como integrante da seleção de paracanoagem. Além dele, outros atletas da Canoagem Brasileira também estreiam.



Foto: Divulgação

As provas acontecem no Sea Forest Waterway, mesmo local onde Isaquias Queiroz conquistou a tão sonhada medalha de ouro no C1 1000 metros pela Canoagem Velocidade.

“Eu estou em êxtase por, mais uma vez, ser convocado para representar nosso país nas Paralimpíadas. Tenho certeza que hoje estou muito mais preparado, não só fisicamente como também psicologicamente. Estou muito feliz por nossa delegação crescer. Tenho certeza que nos dedicamos bastante para fazermos bonito em Tóquio”, disse Luis Carlos recentemente à imprensa.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!