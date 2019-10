Para voltar ao Palmeiras, Lucas Lima recebe missão especial de Mano

Para voltar a ser titular do Palmeiras no jogo de hoje (27), às 18h, contra o Avaí, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Lucas Lima recebeu uma missão especial de Mano Menezes. Depois de começar o empate com o Athletico Paranaense no banco de reservas, o meio-campista foi testado durante os treinos da semana como titular para municiar Dudu e Carlos Eduardo, que substituirá Willian na partida.

Depois de chegar a ser testado como segundo volante, o camisa 20 voltará a atuar mais à frente para comandar o setor criativo. Atrás dele, Felipe Melo e Bruno Henrique ajudam a defesa e tentam iniciar as jogadas na intermediária defensiva.

Mano explicou na sua coletiva de sexta-feira, sem cravar que Lucas Lima seria titular, que precisa de um jogador que exerça a função de camisa 10. O Alviverde não consegue ver alguém se firmar no setor há um bom tempo.

"Testamos o Carlos Eduardo para ter a equipe base mantida e manter próximo o que a gente está fazendo. Para isso, temos que ter um armador no meio. Se a gente tem jogador de velocidade pelos lados, o jogo precisa fluir. Precisa ter alguém que faz lançamento. Preciso dar a eles uma confiança, uma ideia clara de como a equipe vai se comportar. Mas a equipe a gente confirma depois", afirmou o técnico, na Academia de Futebol.



Lucas Lima - Foto: Reprodução/Twitter

Lucas briga por uma vaga com Gustavo Scarpa, que cumpriu treinos de transição durante a semana após fazer alguns trabalhos de recondicionamento físico. Está quase descartado que ele comece o jogo como titular. Zé Rafael, que saiu jogando contra o Athletico, é outra opção.

Além da dúvida para a parte da frente, Mano terá problemas para acertar a sua defesa. A exemplo de Luiz Adriano e Ramires, Marcos Rocha segue em recondicionamento e será substituído por Jean, com Mayke de volta ao banco de reservas. Gustavo Gómez, suspenso, dá lugar a Luan.

Com 54 pontos, o Alviverde vai a Florianópolis 10 pontos atrás do líder Flamengo, que também joga no domingo, contra o CSA, a partir das 19h.

Folhapress