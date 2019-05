Palmeiras x Grêmio podem se enfrentar cinco vezes em três semanas

Palmeiras e Grêmio podem fazer uma série de jogos importantes no mês de agosto. Se os dois clubes avançarem às quartas de final da Copa Libertadores da América e à semi da Copa do Brasil, um sorteio no torneio mata-mata nacional faria com que ambos se enfrentassem cinco vezes em um um prazo de três semanas.

Os primeiros duelos aconteceriam nos dias 7 e 14 de agosto, pela semifinal da Copa do Brasil. Atualmente, o Verdão disputará as oitavas da competição contra o Sampaio Corrêa, enquanto o Grêmio encara o Juventude. As fases seguintes são determinadas por sorteio.



Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação



No dia 18, é certo que os dois times se enfrentem na Arena do Grêmio pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E por fim, os confrontos dos dias 21 e 28 dependem apenas de os times avançarem na Copa Libertadores da América para acontecerem.

O Tricolor Gaúcho disputa as oitavas de final contra o Libertad, enquanto o Maior Campeão do Brasil encara o Godoy Cruz. Em caso de duelo brasileiro nas quartas, o Palmeiras teria a vantagem de disputar o segundo jogo no Allianz Parque.

Gazeta Esportiva