Palmeiras vence o Vasco e conquista o décimo título brasileiro

O Palmeiras conquistou o seu décimo título brasileiro. Neste domingo (25), a equipe venceu o Vasco por 1 a 0, em Januário, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Deyverson no segundo tempo.



Com o resultado, o time alviverde não pode ser mais alcançado pelo Flamengo, vice-líder, que venceu o Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão. Faltando apenas um jogo para terminar a competição, o clube paulista tem 77 pontos –cinco a mais do que o rival.

O Palmeiras receberá o troféu no próximo domingo (2), quando recebe o Vitória, no Allianz Parque.

A taça é a segunda do Palmeiras com a fórmula de pontos corridos do Brasileiro -ganhou em 2016–, e se soma a dois títulos da Taça Brasil (1960 e 1967), dois do Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967 e 1969) e quatro outros Brasileiros (1972, 1973, 1993 e 1994). Em 2010, a CBF unificou as conquistas dos torneios nacionais realizados na década de 1960 com as do Campeonato Brasileiro, batizado assim a partir de 1971.

Assim, o Palmeiras amplia sua vantagem para o Santos Santos, que tem oito.

A conquista do título brasileiro de 2018 era algo imaginável pelos palmeirenses há quatro meses, quando o time perdeu para o Fluminense por 1 a 0 e viu sua distância para o até então líder Flamengo aumentar para oito pontos.

Na oportunidade, a diretoria demitiu Roger Machado e foi buscar Luiz Felipe Scolari, especialista em torneios mata-mata, para tentar salvar a temporada com a conquista da Copa do Brasil e/ou Copa Libertadores, que era a grande obsessão. Ele parou na semifinal nas duas competições.

Felipão colocou o Palmeiras na liderança 56 dias após fazer sua estreia pela equipe alviverde, que foi justamente diante do América-MG. Ele assumiu a ponta na 27ª rodada e não perdeu mais.

A equipe assumiu a primeira colocação contando também com tropeços de Flamengo, São Paulo e Internacional, três dos sete times que foram líderes do torneio -recorde desde 2006, quando o Brasileiro passou a ser disputado por 20 clubes no formato de pontos corridos.

No total, Felipão obteve 51 dos 70 conquistados pelo Palmeiras. O aproveitamento do treinador no Brasileiro é de 80,9%

A vitória diante do Vasco também fez o clube paulista completar 22 jogos de invencibilidade e aumentar ainda mais o recorde nos pontos corridos. Até então, a melhor marca era do Corinthians, que ficou 19 partidas sem perder na temporada passada.

O troféu conquistado neste domingo é o terceiro do clube no Allianz Parque desde 2014, quando o estádio foi reinaugurado. Antes, havia conquistado a Copa do Brasil de 2015 e o Nacional de 2016.

Os troféus coincidem com a chegada da Crefisa, que investe quase R$ 80 milhões por ano no Palmeiras, o que possibilita a montagem de um elenco forte e com peças de reposição, o que foi fundamental para a conquista do título. (Folhapress)





O jogo

Um dos motivos que levaram o clube ao título do Brasileiro foi justamente a força do seu elenco. Felipão alterou muito o time de um jogo para outro.

Neste domingo (25), ele mexeu pouco em relação ao time que venceu o América-MG na última quarta-feira. Desta vez, colocou o volante Felipe Melo e o lateral esquerdo Barbosa nos lugares de Thiago Santos e Victor Luís.

O time, porém, não demonstrou o mesmo ímpeto do jogo anterior. Não marcava sob pressão e ainda contava com Lucas Lima sem inspiração no setor de armação. Assim, só criou uma única chance na etapa inicial em um chute de Bruno Henrique, que passou perto do gol de Fernando Henrique.

Já o Vasco foi melhor. O clube carioca explorava as costas justamente de Diogo Barbosa e criou boas oportunidades. A melhor delas, Andrey desperdiçou parou em Weverton.

Com o Flamengo vencendo o Cruzeiro, o que adiava a definição do título para a última rodada, o Palmeiras voltou marcando mais no campo de ataque na etapa complementar. Com isso, melhorou e passou a rondar a área adversária, mas insistia nas jogadas aéreas.

Felipão fez duas alterações. Ele tirou Borja e Lucas Lima para as entradas de Deyverson e Gustavo Scarpa. Melhor em campo, o Palmeiras chegou ao gol com a participação de Dudu, o melhor jogador da equipe na competição.

Aos 29 minutos, o camisa sete enfiou para Willian, que se esticou e conseguiu tocar para Deyverson completar para a rede e marcar o único gol da partida.

Logo após o gol, Willian saiu machucado e Felipão colocou o volante Willian para segurar o resultado. O Palmeiras segurou a pressão do rival e conquistou o seu décimo título. (Folhapress)

Folhapress