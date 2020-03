Palmeiras vence o Guaraní e se isola como líder na Libertadores

Em noite inspirada do atacante Luiz Adriano, que marcou três gols, o Palmeiras venceu o Guaraní-PAR nesta terça-feira (10), por 3 a 1, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Bobadilla descontou para os visitantes próximo ao fim da partida. Todos os gols saíram no segundo tempo.

Com o hat-trick no jogo, o camisa 10 palmeirense chegou a quatro gols na Libertadores e alcançou a vice-liderança do ranking de artilharia do torneio, só atrás de Fidel Martínez, do Barcelona (EQU), que marcou oito vezes.



Com três de Luiz Adriano, Palmeiras vence e se isola como líder na Libertadores - Foto: Divulgação/Sociedade Esportiva Palmeiras



No Allianz Parque, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo assegurou a sua segunda vitória na competição, mantendo-se com 100% de aproveitamento e na liderança isolada do grupo B - o Palmeiras soma agora seis pontos.

Já o adversário paraguaio é o segundo da chave, com três pontos, empatado com o Bolívar, que venceu o lanterna Tigre também nesta terça, por 2 a 0.

Na próxima rodada, o Palmeiras vai encarar o Bolívar, fora de casa. Antes, terá confronto pelo Campeonato Paulista: visitará a Inter de Limeira no sábado (14).

Folhapress