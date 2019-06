Palmeiras vence Leganés de virada e é bi mundial sub-17

O Palmeiras é bicampeão mundial no sub-17. A equipe de base do clube paulista bateu o Leganés neste sábado (15) por 2 a 1, na Espanha, e faturou o troféu do Mundial de Clubes da categoria pelo segundo ano consecutivo. De quebra, a campanha até o título contou com 100% de aproveitamento.

Os gols da decisão, vencida de virada pelo clube alviverde, foram marcados pelo lateral Garcia, de falta, e por Gabriel Silva, de cabeça, já nos minutos finais. Com o gol, Silva dividiu a artilharia do torneio com o companheiro de ataque Fabrício; cada um anotou três gols.

(Foto: Divulgação/Palmeiras)



A campanha vitoriosa teve cinco vitórias, 11 gols marcados e três sofridos. Na fase de grupo, o Palmeiras bateu o próprio Leganés (3 a 0) e o Periso CF (3 a 1), ambos espanhóis. Em seguida, venceu o JEF United (Japão) nas quartas, por 2 a 1, e garantiu a vaga na final com vitória diante do Real Betis (1 a 0).

Nove equipes participaram do Mundial de Clubes 2019, na cidade de Fuenlabrada, próximo a Madri. Foram elas: Real Madrid, Atlético de Madri, Altinordu (Turquia), JEF United (Japão), Real Betis (Espanha), Deportivo Cali (Colômbia), Palmeiras, Leganés e Periso CF (Espanha). Os confrontos foram todos disputados no estádio La Aldehuela.

No ano passado, o clube alviverde conquistou o Mundial de Clubes sub-17 ao bater o Real Madrid na decisão por 4 a 2. Na ocasião, o clube paulista também terminou com o artilheiro da competição: Gabriel Veron, com nove gols, ainda foi eleito o melhor jogador.

Folhapress