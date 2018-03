Palmeiras tentará quebrar tabu de 7 anos no Paulistão

O Palmeiras chega para a última rodada do Campeonato Paulista com um grande desafio pela frente: acabar com um jejum que já dura sete anos. A última vitória do Verdão jogando no estádio Novelli Júnior, em Itu, foi em 20 de janeiro de 2011, quando goleou o Ituano por 4 a 1 na segunda rodada do estadual, no mesmo dia em que Arnaldo Tirone foi eleito presidente do clube para o biênio de 2011/12.

Desde então foram três jogos neste período, sendo duas derrotas e um empate. Em 2013, o Galo superou a equipe palestrina por 2 a 1. Depois de sair perdendo com gol de Fernando Amaral e empatar com Tiago Real, o Alviverde viu Marcão marcar o gol no último lance, o que salvou o Rubro-Negro do rebaixamento.

(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)



Dois anos depois, a equipe então comandada por Oswaldo de Oliveira sofreu a virada no segundo tempo e conseguiu evitar a derrota com gol do lateral-direito João Pedro aos 38 minutos da segunda etapa. Por fim, no ano passado, a esquadra verde e branca saiu derrotada por 1 a 0 na segunda rodada do Paulistão.

Em 2012 e 2014 o Palmeiras jogou como mandante. Na fase de grupos o Verdão ganhou as duas partidas e, nas semifinais do estadual há quatro anos, o Ituano derrubou o time alviverde no Pacaembu antes de se sagrar campeão sobre o Santos nos pênaltis. Já em 2016, as duas equipes ficaram no mesmo grupo e não se enfrentaram por causa do regulamento.

A partida, que marca o fim da fase de grupos do Campeonato Paulista, será realizada neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio Novelli Júnior.

