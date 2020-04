Palmeiras se antecipa a reunião e diz que é contra volta do Paulista agora

O Palmeiras se manifestou nesta segunda-feira (13) em relação a uma possível retomada do Campeonato Paulista. A dois dias de uma reunião entre os clubes e a FPF (Federação Paulista de Futebol), a diretoria alviverde disse que é contra o retorno dos jogos diante de algumas possibilidades, como por exemplo utilizar sedes no interior, com pouca torcida e acesso reduzido.

Foto: Reprodução Internet.

"O Palmeiras irá disputar todas as competições, honrar com os seus compromissos esportivos e espera poder entrar em campo o mais rapidamente possível. Entretanto, isso apenas ocorrerá quando existir liberação das autoridades de saúde competentes e um ambiente totalmente seguro para os atletas, comissão técnica e demais colaboradores", disse o clube em nota.

O estadual foi paralisado há quatro semanas, diante do avanço do novo coronavírus no mundo. Depois do término da décima rodada, que aconteceu com jogos com portões fechados na cidade de São Paulo, a FPF entrou em acordo com os clubes para tomar a decisão.

A duas rodadas do fim da primeira fase, o Palmeiras é o segundo colocado do Grupo B. O time soma 19 pontos, assim como o Santo André, que fica à frente por ter mais vitórias.

Folhapress