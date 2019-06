Palmeiras renova contrato de Felipe Melo até dezembro de 2021

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira (11) a renovação do contrato do volante Felipe Melo até dezembro de 2021. O jogador, que completa 36 anos neste mês, tinha o vínculo se encerrando ao final desta temporada, mas acertou sua permanência para mais dois anos.

"Estou feliz, muito feliz mesmo", disse o atleta ao site oficial do Palmeiras. "Primeiro de tudo, quero agradecer muito a Deus, que abriu as portas da minha vinda para cá e tem feito com que, até o momento, eu tenha uma história bonita no clube. Agradeço também aos meus familiares, aos torcedores, à família Palmeiras, ao presidente, ao Alexandre Mattos, ao nosso treinador Felipão e aos meus companheiros, que têm me ajudado bastante".

"Espero que nesses próximos anos a gente possa conquistar títulos e entrar de vez para a história deste grande clube que é o Palmeiras", completou.

O volante Felipe Melo renovou contrato com Palmeiras (Foto: Divulgação)

A renovação de contrato em junho não tem sido uma prática muito adotada pela diretoria alviverde, que tem esperado até mais perto do fim do ano para acertar a permanência dos jogadores. Foi assim nos casos recentes de Edu Dracena, Fernando Prass e Jailson, além de Marcos Rocha e Mayke, que estavam emprestados e foram comprados em definitivo.

Felipe Melo já poderia assinar um pré-contrato com outro time a partir do meio deste ano, mas já vinha sinalizando sua vontade de permanecer no Verdão. Entre os motivos principais para a decisão de ficar estavam a estrutura oferecida pelo clube, o bom ambiente com o grupo e a adaptação a São Paulo.

No começo do ano, o nome do volante foi especulado em uma possível transferência para o Flamengo, mas o Palmeiras não chegou a receber nenhuma proposta oficial.

Felipe Melo chegou ao Palmeiras no começo de 2017 e tem sido um dos destaques da atual temporada. Titular absoluto com Felipão, o camisa 30 tem também usado a braçadeira de capitão quando Bruno Henrique não está em campo.

FolhapressLeandro Miranda