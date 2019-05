Palmeiras põe elenco à prova e tenta repetir atuação de goleada

O Palmeiras tem agradado sua torcida com o nível de atuação apresentado na maioria dos jogos desde a queda no Campeonato Paulista, que resultou em um período livre para treinos. A goleada sobre o Santos, no último final de semana, foi o ápice desta boa fase e o objetivo agora é manter grau de performance.

“É possível e o objetivo é esse. Queremos manter o nível, até porque todo mundo fala do nível do elenco, da qualidade dos jogadores que tem. Então queremos manter um alto nível e repetir a atuação que tivemos contra o Santos. Será difícil, temos que entrar concentrados e fazer um resultado que nos deixe tranquilo para o jogo de volta”, afirmou o meia Hyoran.



Hyoran - Foto: Divulgação/Palmeiras FC

Nesta quarta-feira, contra o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luís, o Verdão inicia a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil. Gustavo Scarpa, Marcos Rocha, Luan, Zé Rafael e Bruno Henrique sequer viajaram para a capital maranhense e serão desfalques.



A tendência é que o Palmeiras entre em campo com uma formação mista. O provável time tem Fernando Prass (Weverton); Mayke, Edu Dracena, Antônio Carlos e Victor Luis; Felipe Melo, Moisés e Lucas Lima; Hyoran, Felipe Pires (Carlos Eduardo) e Borja (Deyverson).

“É uma competição diferente, mata-mata. A gente sabe que não vai decidir o jogo lá, mas sabe que é importante. É fazer um bom jogo, fazer o que vem fazendo, um jogo consistente para buscar o resultado e ter tranquilidade no jogo da volta. Mas a gente sabe que não vai decidir lá, vai decidir na volta”, completou.

