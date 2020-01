Palmeiras mandará clássico contra o São Paulo em Araraquara

O Palmeiras mandará em Araraquara (a 275 km de SP) o clássico contra o São Paulo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, marcado para o dia 26 de janeiro, às 16h.

A confirmação do mando de campo foi feita pela FPF (Federação Paulista de Futebol), que já coloca em seu site a Fonte Luminosa como palco da partida.

O clube alviverde não poderá enfrentar o rival em sua casa em razão da troca de gramado do Allianz Parque, que passará a ser sintético. A expectativa é que o processo de colocação da nova grama demore pelo menos um mês.

O compromisso seguinte no estádio, contra o Oeste, no dia 29 de janeiro, também deverá ser disputado em outro local.

O São Paulo nunca venceu o Palmeiras no Allianz Parque desde a inauguração do estádio, em 2014.

Foram nove jogos no local, com oito vitórias palmeirenses e um empate. Este empate valeu ao time tricolor a classificação à final do Campeonato Paulista em 2019, que veio após disputa por pênaltis.

Folhapress