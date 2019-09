Palmeiras identifica ameaças e decide esconder os treinos

O Palmeiras adotou medidas de segurança temendo protestos de sua torcida devido à má fase da equipe. Em nota, o clube informou que os treinos desta semana serão fechados e os horários das atividades não serão divulgados.

A decisão foi informada na manhã desta segunda-feira (2), um dia após o time alviverde ser derrotado pelo Flamengo por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, e cinco dias depois de a equipe ter sido eliminada nas quartas de final da Libertadores pelo Grêmio.

A reportagem apurou que o Palmeiras tem monitorado as redes sociais para identificar a organização de possíveis protestos e constatou ameaças que poderiam colocar a segurança de atletas e funcionários em risco.

Na última quinta-feira (29), um grupo de torcedores esteve em frente ao centro de treinamento palmeirense para exigir as demissões do técnico Luiz Felipe Scolari e do diretor de futebol Alexandre Mattos. Antevendo o protesto, o clube solicitou a presença da Polícia Militar em frente ao CT.

Enquanto ocorria a manifestação do lado de fora, Felipão e Mattos concediam entrevista na sala de imprensa do clube. Eles pediram desculpas pela desclassificação na Libertadores. "Quero fazer um pedido de desculpas ao torcedor. Sem dúvida, essa foi a mais dolorosa de todas [eliminações]", falou o diretor.

Na ocasião, o dirigente também assegurou a permanência do treinador à frente da equipe. "Não passou pela nossa cabeça e nem pela dele de fazer uma troca."

Após a entrevista, os repórteres presentes no CT puderam acompanhar somente o aquecimento dos jogadores antes do treino, rotina recorrente no Palmeiras por determinação de Scolari.

No domingo (1º), Felipão completou sete rodada seguidas sem vitórias no Campeonato Brasileiro, com cinco empates e duas derrotas, incluindo a mais recente para o Flamengo. O último triunfo do time alviverde no Campeonato Brasileiro ocorreu antes da Copa América, sobre o Avaí, na 9ª rodada.