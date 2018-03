Palmeiras fica em xeque antes de estreia na Libertadores

Tirar lições de uma derrota para um rival a fim de se preparar para os desafios que vêm pela frente na temporada. Esse foi o discurso do técnico Roger Machado e do diretor Alexandre Mattos após o revés por 2 a 0 para o Corinthians em Itaquera no último sábado (24). O resultado negativo fez o time alviverde chegar a três jogos em vitórias e ficar em xeque dias antes da estreia na Libertadores.

Até então, nos oito jogos da temporada, o Palmeiras de Roger estava invicto, com seis triunfos e dois empates, todos pelo Campeonato Paulista. Agora, mesmo com a manutenção da liderança geral do estadual, a equipe se vê questionada pela primeira vez no ano, justamente às vésperas do primeiro jogo na competição continental, que é maior meta de 2018.

Diante da situação, o Palmeiras busca reagir instantaneamente para que evitar uma situação vivida em 2017, quando também era apontado como favorito, com o melhor elenco. Uma derrota para Corinthians, também em fevereiro, deu início a uma fase instável, que culminou na eliminação no estadual e na Libertadores.

Para o treinador do Palmeiras, as ideias de jogo serão mantidas, embora haja há necessidade de mudanças pontuais para a partida contra o Junior Barraquilla e os três jogos finais da fase de grupos do Paulista. Mattos, por sua vez, acredita que a derrota servirá de lição.

"Sempre temos de tirar lições das derrotas. O que eu idealizei para o clássico não foi o resultado de hoje. As convicções continuam iguais. Precisamos fazer ajustes. Quando se depara com dificuldade, precisa encontrar soluções para os desafios seguintes", disse Roger Machado.

"Nós temos de melhorar, é assim. Nessas horas, em que se perde, temos de aprender. Não temos de falar só de situação de arbitragem, que vocês da imprensa vão discutir. Mas pode ter certeza de que aprendemos muito para, na hora certa, a gente fazer o nosso papel melhor do que foi neste sábado", ressaltou Mattos.

