Palmeiras faz trabalho técnico em reapresentação sem Dudu e Angulo

O Palmeiras se reapresentou na tarde desta terça-feira (17) na Academia de Futebol, após dois dias de folga, e fez um trabalho técnico sob o comando da comissão de Mano Menezes. Os principais desfalques da atividade no campo foram os atacantes Dudu e Iván Angulo.

Dudu, que está suspenso da partida do próximo domingo (22) contra o Fortaleza, no Castelão, ficou na parte interna da Academia fazendo trabalhos físicos. Já Angulo, segundo o clube, ficou na Colômbia após a folga por causa de um problema de saúde do filho pequeno e é esperado para se reapresentar nesta quarta (18).

Além deles, apenas o lateral-esquerdo Mayke, que se recupera de cirurgia na coxa e não tem previsão de volta, foi desfalque. O volante Ramires, por sua vez, participou apenas da primeira parte do treino antes de deixar o gramado para fazer trabalhos específicos na parte interna.





Palmeiras fez treino técnico sem Dudu e Angulo - Foto: Divulgação/Palmeiras FC

Nessa primeira parte, os atletas foram divididos em quatro rodas de "bobinho", com a comissão técnica incentivando passes rápidos e iniciativa para abrir linhas de passe. "Não pisa na bola", gritou o preparador físico Dudu Silva em um momento.

Depois, o elenco foi dividido em três grupos. Dois deles faziam um treino de um contra um, em que o jogador precisava driblar seu marcador e fazer o gol em um golzinho. O outro grupo disputava uma partida em campo reduzido, de seis contra seis na linha, sob a orientação do auxiliar Sidnei Lobo, sempre cobrando intensidade e movimentação. Os jogadores se revezaram entre as atividades depois de alguns minutos em cada uma.

O Palmeiras volta a treinar nesta quarta, às 10h, em nova atividade aberta à imprensa na Academia de Futebol. Com 39 pontos, o time alviverde ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, três pontos atrás do líder Flamengo.

