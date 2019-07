Palmeiras encaminha venda de Moisés ao Shandong Luneng

O Palmeiras encaminhou nesta quinta-feira (18) a saída do meio-campista Moisés para o futebol chinês. O atleta de 31 anos recebeu proposta para atuar pelo Shandong Luneng na próxima temporada. A informação foi publicada inicialmente pelo "Yahoo" e confirmada pelo UOL Esporte.



A equipe chinesa ofereceu ao Palmeiras 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 27,1 milhões) para contar com o futebol do meio-campista e faltam apenas exames médicos para que a negociação seja oficializada. A equipe alviverde é dona de 100% do passe do atleta, que foi adquirido por 800 mil euros do Rijeka, da Croácia.

O meio-campista, que errou o pênalti que decretou a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, foi liberado nesta quinta (18) para deixar o Rio Grande do Sul e voltar a São Paulo para fechar os últimos detalhes da negociação.

Após ser um dos principais nomes do Palmeiras na conquista do Campeonato Brasileiro de 2016, Moisés passou a sofrer com lesões que atrapalharam sua sequência no clube. Na visão da diretoria, a negociação é uma boa oportunidade para abrir espaço para Matheus Fernandes, contratado no início desta temporada junto ao Botafogo, e Ramires, que chegou durante a parada da Copa América.

UOL / Folhapress