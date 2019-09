Palmeiras empata com Inter e perde chance de encostar no Flamengo

Palmeiras e Internacional empataram em 1 a 1 no Beira Rio neste domingo (29), resultado que não foi bom para nenhuma das equipes.

O time da casa saiu na frente. Aos 27 do primeiro tempo, Patrik completou de cabeça o cruzamento de Nico López e abriu o placar. Na segunda etapa, Willian pegou de primeira a sobra do cruzamento de Marcos Rocha e chutou no ângulo de Marcelo Lomba, fazendo um belo gol.

O alviverde chegou a virar com Bruno Henrique, mas uma mão na bola de Willian no início da jogada invalidou o lance.

Com o resultado, o Palmeiras não conseguiu evoluir na tabela e ficou com 41 pontos, três a menos que o líder Flamengo. Já o Inter chegou aos 37 e foi ultrapassado pelo Corinthians. De manhã, o time de Itaquera derrotou o Vasco por 1 a 0 e fechou a 22ª rodada na quarta colocação com 38 pontos e um jogo a menos que a maioria dos times.



INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs (Klaus), Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson e Nonato (Wellington Silva); Nico López Rafael Sóbis (Pedro Lucas) e Patrick. Técnico: Odair Hellmann

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vítor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Lucas Lima); Dudu, Luiz Adriano (Borja) e Hyoran (Willian). Técnico: Mano Menezes

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 1 PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro da Série A - 22° rodada

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Braulio da Silva Machado

Assistentes: Helton Nunes (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Cartões Amarelos: Rafael Sóbis, Víctor Cuesta e Patrick (Internacional); Lucas Lima e Borja (Palmeiras)

Gols: Patrick (INT), aos 27 minutos do primeiro tempo, e Willian (PAL), aos 12 minutos do segundo tempo.

Folhapress