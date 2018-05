Palmeiras é o terceiro melhor visitante do mundo

A boa fase do Palmeiras já supera as fronteiras do Brasil. Com 84,4% de aproveitamento dos pontos conquistados como visitante em 2018, o Verdão é hoje o terceiro clube com o melhor retrospecto fora de casa considerando as 18 principais ligas profissionais de futebol do mundo.

De acordo com o Footstats, o time de Roger Machado só é superado pela Juventus, da Itália, e pelo Bayern de Munique, da Alemanha. O Palmeiras leva vantagem em comparação a clubes como Paris Saint-Germain, Real Madrid e Manchester City.

Entre os dez melhores, apenas Real Madrid, na Espanha, e Independiente, na Argentina, não conquistaram títulos nacionais. O Fenerbahçe ainda está na briga pela conquista na Turquia.

Com as três vitórias consecutivas fora de casa (contra Alianza Lima, Atlético-PR e América-MG), o Palmeiras chegou a 12 triunfos fora de casa na temporada, além de dois empates e apenas uma derrota. A média de gols marcados é de 1,80 por jogo; a de gols sofridos, 0,40.

O próximo compromisso do Palmeiras também é fora de casa: no domingo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, enfrenta o arquirrival Corinthians na arena de Itaquera.

Globo Esporte