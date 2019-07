Palmeiras e Inter opõem destaques da Copa América em novo mata-mata

Palmeiras e Internacional voltam às competições oficiais hoje (10) após um mês de recesso por causa da disputa da Copa América, e devem colocar frente a frente dois jogadores que tiveram participações de destaque no torneio de seleções.



O paraguaio Gustavo Gómez, do lado alviverde, e o peruano Paolo Guerrero, pelos colorados, prometem um duelo à parte no encontro entre as equipes às 21h30 no Allianz Parque, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Tanto Gómez quanto Guerreiro, aliás, tiveram altos e baixos contra a seleção brasileira na competição. O zagueiro do Paraguai foi um dos mais elogiados no embate com o time de Tite nas quartas de final e ganhou praticamente todas as disputas com os atacantes, mas viu a atuação terminar de forma negativa ao desperdiçar um pênalti na disputa decisiva que colocou o Brasil na semifinal.

Já Guerrero encarou o Brasil duas vezes na Copa América. Na fase de grupos, o Peru foi goleado por 5 a 0. Já na final, após um processo de organização da equipe do técnico Ricardo Gareca, ele marcou, de pênalti, o único gol sofrido pela seleção brasileira no torneio, mas não evitou a derrota por 3 a 1. Além disso, foi figura importante na frente e preocupou a zaga de Tite. Ele terminou a competição com três gols, empatado na artilharia com Everton Cebolinha.



Gómez teve altos e baixos contra a seleção brasileira na competição - Foto: Folhapress



Figura crucial da zaga palmeirense, a menos vazada do país na temporada 2019, Gómez levou a melhor sobre Guerrero no último encontro entre os dois. No primeiro turno do Brasileiro, em maio, o clube paulista venceu o Internacional, por 1 a 0, no Allianz Parque, em mais uma atuação sólida do paraguaio. Ao lado de Luan, ele foi essencial para anular Guerrero e o ataque colorado no duelo.

O Internacional quer utilizar Guerrero contra o Palmeiras, mas ainda depende de uma avaliação física. O jogador disputou a Copa América até o fim, com a surpreendente campanha do vice-campeonato do Peru, e apenas após uma conversa com a comissão técnica que se definirá a presença dele no Allianz Parque.

O centroavante esteve com o grupo colorado nesta terça (9) e deve viajar para São Paulo. Seu jogo tem sido fundamental para o Inter: além da qualidade para preparar jogadas, ele é o artilheiro do time na temporada, com nove gols em 13 jogos. Caso o peruano não reúna condições, Rafael Sobis pinta como substituto.

Já no Palmeiras, Gustavo Gómez é presença garantida. Com empréstimo renovado junto ao Milan (ITA) por um gatilho automático presente no contrato inicial feito com o Palmeiras, o camisa 15 é tido como um dos principais pilares da equipe de Luiz Felipe Scolari, ao lado de nomes como Bruno Henrique, Felipe Melo e Dudu. Com ele ao lado de Luan, o clube alviverde não sofre gols há mais de 1.000 minutos consecutivos na temporada.

Folhapress