Palmeiras derrota Vasco fora e volta a pressionar o Flamengo

Mesmo poupando vários titulares para o clássico contra o Corinthians, o Palmeiras bateu o Vasco nesta quarta-feira (6), fora de casa. Em um jogo de muita reclamação com a arbitragem, a equipe alviverde venceu por 2 a 1 e alimentou a esperança pelo título do Campeonato Brasileiro.

Com seu terceiro triunfo seguido, os comandados de Mano Menezes chegaram aos 66 pontos. O vice-líder soma cinco pontos a menos que o Flamengo, que tem duelo com o Botafogo marcado para esta quinta (7), também no Rio, no Engenhão. O Vasco, com 39, está na faixa intermediária da tabela.

O Palmeiras saiu na frente no estádio de São Januário com Lucas Lima, que chutou duas vezes para marcar seu primeiro gol em mais de um ano, aos 12min do primeiro tempo. Pouco depois, aos 19min, Mayke tentou cortar um cruzamento rasteiro, executou muito mal o movimento e balançou a própria rede.



Foto: Divulgação/Palmeiras FC

A vitória alviverde foi assegurada na etapa final, na qual se concentraram as queixas sobre o juiz Rafael Traci. Luiz Adriano fez o gol que definiu o placar, aos 32min, em um lance no qual Danilo Barcelos julgou ter sofrido falta do centroavante -o tento foi confirmado após revisão do VAR.

Os vascaínos ainda iriam à loucura com o árbitro catarinense em uma jogada disputada entre Thiago Santos e Henríquez na área dos visitantes. Leandro Castán reclamou tanto que foi expulso, mas, nem indo ao vídeo checar a movimentação, o juiz atendeu aos pedidos de pênalti.

O Palmeiras volta a campo no sábado (9), para o confronto com os corintianos, a partir das 19h, no Pacaembu. No dia seguinte, também às 19h, o Vasco visitará o CSA, em duelo válido pela 32ª rodada do Brasileiro.

Folhapress