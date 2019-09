Palmeiras demite Felipão por desempenho pós-Copa América

O Palmeiras demitiu nesta segunda-feira (2) o técnico Luiz Felipe Scolari (70) devido à sequência de maus resultados da equipe, que causaram as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, além da queda da liderança para a quinta colocação do Campeonato Brasileiro.

Após a Copa América, o treinador acumulou apenas 23,8% de aproveitamento no Nacional, com cinco empates e duas derrotas. Antes da pausa para a competição sul-americana, o rendimento alviverde era de 92,5%, com 25 pontos somados de 27 possíveis.



Foto: Divulgação/Sociedade Esportiva Palmeiras

Com a sequência negativa, a equipe caiu para a quinta colocação, com 30 pontos, fora da zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores e a seis pontos de Flamengo e Santos, que lideram o campeonato.

A equipe alviverde tem, porém, um jogo a menos que as quatro equipes que estão à sua frente (Flamengo, Santos, Corinthians e São Paulo).

A informação sobre a demissão de Scolari foi confirmada pela assessoria de imprensa do técnico.

Folhapress