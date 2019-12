Palmeiras contrata o técnico Vanderlei Luxemburgo

O Palmeiras anunciou na tarde deste domingo (15) a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo, 67, para a temporada de 2020. O contrato será de dois anos, com salário mensal de aproximadamente R$ 600 mil, e o treinador começará os trabalhos nesta semana.

Luxemburgo e o clube acertaram o acordo em reunião neste domingo (15), um dia após o presidente palmeirense, Maurício Galiotte, desistir de tentar contratar o argentino Jorge Sampaoli.

"É uma honra, uma satisfação pessoal muito grande de poder estar aqui, vamos trabalhar bastante. O Palmeiras, pela grandeza que tem na elite do futebol, é para brigar por títulos. Se vamos ganhar ou não, é questão de momento", afirmou Luxemburgo nas redes sociais.

No Palmeiras, ele terá a missão de brigar pela Copa Libertadores, título que ainda não possui. "O clube disputará ainda o Paulista, o Brasileiro e a Copa do Brasil na temporada.

Essa será a quinta passagem Luxemburgo pela equipe alviverde. Ele comandou o time em 1993 e 1994, em 1996, 2002 e em 2008 e 2009. Foram 369 partidas sob o comendo do técnico, com 221 vitórias, 81 empates e 67 derrotas.

No Palmeiras, conquistou quatro Campeonatos Paulistas (nos anos de 1993, 1994, 1996 e 2008) e os Campeonatos Brasileiro de 1993 e 1994.

Em 2002, Luxemburgo trocou o alviverde pelo Cruzeiro após a primeira rodada do Brasileiro. O clube foi rebaixado naquela temporada, que também teve Paulo César Gusmão, Flávio Murtosa e Levir Culpi no comando do time.

"Tive um jogo e fui embora porque as coisas não estavam caminhando muito bem. Aí faltavam 40 rodadas (em 2002, o nacional teve 25 rodadas em turno único)? Eu levei a culpa", disse Luxemburgo em 2012.

No Cruzeiro, o treinador conquistou a tríplice coroa, Campeonato Mineiro, Copa do Brasileiro e Brasileiro.

Carioca de Nova Iguaçu, Luxemburgo começou a ser firmar como técnico ao ganhar o título paulista com o Bragantino, atual Red Bull Bragantino, em 1990. Ele chegou ao Palmeiras na chamada era Parmalat, quando o time teve auxílio da multinacional italiana para contratar reforços.

O título estadual de 1993 está entre os principais da história do clube, pois representou o fim de um jejum de 17 anos. Na decisão daquele Paulista, o Palmeiras goleou o arquirrival Corinthians por 4 a 0. Na sequência, a equipe conquistou o Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Vitória, e pôs fim a outro jejum, o de 20 anos sem títulos nacionais.

Em 1994, o Palmeiras repetiu a dobradinha e, dessa vez, a conquista nacional foi diante do Corinthians.

Na última passagem, Luxemburgo conduziu o Palmeiras ao título estadual, em 2008. No ano seguinte, após revelar a transferência de Keirrison para o Barcelona, foi dispensado pela diretoria, que alegou quebra de hierarquia.

O time alviverde procurava por um treinador desde a demissão de Mano Menezes, no dia 1º deste mês. Sampaoli era o nome preferido, porém, ele pediu salários considerados altos pelos dirigentes do clube. O custo total com a comissão técnica seria de R$ 2 milhões mensais. Galiotte fez uma contraproposta, que não foi aceita pelo argentino.

Luxemburgo chega após treinar o Vasco em 2019. A equipe carioca terminou o Brasileiro na 12ª colocação.

Folhapress