O Palmeiras encerrou a 33ª rodada com 97,1% de chance ser campeão do Brasileiro de 2018 após empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG em Belo Horizonte no domingo (11), indica cálculos do site Chance de Gol.

Na rodada anterior, o time comandado por Luiz Felipe Scolari tinha 92,4% de possibilidade de ficar com o título.

Palmeiras chega a 97,1% de chance de ser campeão, diz site. (Foto: César Greco/Palmeiras)



Neste fim de semana, o ponto somado pelo Palmeiras foi suficiente para manter a diferença em cinco pontos para o Internacional, que empatou por 1 a 1 com o Ceará, e abrir sete para o Flamengo, derrotado por 2 a 1 pelo Botafogo.

Segundo o Chance de Gol, o time colorado tem 2,5% de possibilidade de ser campeão, enquanto os rubro-negros têm 0,4%. Grêmio e São Paulo, que demitiu o treinador Diego Aguirre, têm chances remotas.

Na briga pela sexta vaga na Libertadores, a disputa está quente depois da vitória do Atlético-PR sobre o Cruzeiro. Os paranaenses estão a um ponto do sexto colocado, Atlético-MG, mas o Santos pode ter a dianteira na briga caso vença a Chapecoense nesta segunda-feira (12). Por isso, os santistas superam os outros dois rivais com 47,5% de chance de G-6.

QUEDA

Na briga contra o rebaixamento, a rodada foi positiva para o Botafogo. Com a vitória por 2 a 1 pelo Flamengo, o clube chegou aos 41 pontos e viu o risco de queda ser reduzido para 1,4%. O Corinthians, que empatou por 1 a 1 com o São Paulo, tem um ponto a menos e risco de rebaixamento calculado em 2%.

O Vasco, por sua vez, viu a possibilidade de queda aumentar de 15,2% para 19,5% com a derrota por 2 a 1 para o Grêmio. Sport (32,6,4%), Vitória (76,7%), América-MG (93,5%) e Chapecoense (68,7%) seguem como mais ameaçados para as três vagas ainda em aberto. O Paraná já está rebaixado.

A análise realizada pelo Chance de Gol leva em consideração o local da partida (dentro ou fora de casa), o retrospecto recente e os adversários que restam a cada clube enfrentar.

Por causa disso, alguns clubes que estão atrás na tabela aparecem com mais chances de títulos ou de vaga na Libertadores que outros que estão à frente. O mesmo acontece na briga pelo rebaixamento, em que um time que já está na zona da degola tem menos chances de cair do que um que figura fora dela.

Veja as possibilidades estimadas pelo Chance de Gol:

Chances de título:

1 - Palmeiras (67 pontos) - 97,1% de chances

2 - Internacional (62 pontos) - 2,5%

3 - Flamengo (60 pontos) - 0,4%

4 - Grêmio (58 pontos) - 0,03%

5 - São Paulo (58 pontos) - quase 0%

Chances de Libertadores (G-6):

1 - Palmeiras (67 pontos) - 100% de chances

2 - Internacional (63 pontos) -100%

3 - Flamengo (60 pontos) - 99,9%

4 - Grêmio (58 pontos) - 99,97%

5 - São Paulo (58 pontos) - 99,97%

6 - Atlético-MG (47 pontos) - 24,2%

7 - Atlético-PR (46 pontos) - 20,4%

8 - Santos (46 pontos) - 47,5%

9 - Cruzeiro (46 pontos) - Já está na Libertadores

10 - Fluminense (41 pontos) - quase 0%

11 - Bahia (41 pontos) - 0,09%

12 - Botafogo (41 pontos) - 0,03%

13 - Corinthians (40 pontos) - 0,03%

Risco de rebaixamento:

10 - Fluminense (41 pontos) - 0,7%

11 - Bahia (41 pontos) - 0,3%

12 - Botafogo (41 pontos) - 1,4%

13 - Corinthians (40 pontos) - 2 %

14 - Ceará (38 pontos) - 4,6%

15 - Vasco (38 pontos) - 19,5%

16 - Sport (37 pontos) - 32,6%

17 - Vitória (35 pontos) - 76,7%

18 - América-MG (34 pontos) - 93,5%

19 - Chapecoense (34 pontos) - 68,7%

20 - Paraná (21 pontos) - 100%

Folhapress