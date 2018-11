Palmeiras busca fechar um turno de invencibilidade e se aproximar do título

Líder do Brasileiro com 67 pontos, o Palmeiras vive a expectativa de comemorar o título já no próximo domingo (18), contra o Paraná. Antes disso, no entanto, precisa vencer o Fluminense, no Allianz Parque, às 21h45, e torcer pelo tropeço de dois adversários. O Inter, que tem 62 pontos, não poderia vencer nenhum de seus dois próximos jogos. O Flamengo, com 60, teria que perder um deles ou empatar ambos.

Os dois jogam em casa na quinta (15). O Flamengo recebe o Santos, e o Inter, o América-MG. O atacante Willian admite que a campanha palmeirense faz com que os jogadores conversem sobre a possível conquista do título de forma antecipada.

"É normal esse tipo de pensamento e discussão entre os atletas. É muito mais prazeroso fazer isso do que fazer conta para sair da zona de rebaixamento, com todo respeito. Falamos de coisa muito boa e falta pouco, desde que essa ansiedade não atrapalhe", afirmou.

O Palmeiras está invicto há 18 jogos no Brasileiro. A última derrota do time foi justamente para o Fluminense, por 1 a 0, no dia 25 de julho, no Macaranã, pela 15ª rodada. Sair de campo sem ser derrotado fará com que o Palmeiras alcance o recorde do Corinthians, que somou 19 partidas de invencibilidade no ano passado.

"Temos de estar com o [lado] mental forte e realmente apresentar o que a gente vem construindo até aqui, de muita intensidade, de muita entrega. É claro que não é todo jogo que a gente vai dar show, mas a gente vem numa regularidade muito boa", completou o atacante.

Folhapress